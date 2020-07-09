Моделирование кроссовок

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки446 просмотров

Необходимо сделать 3d модель кроссовок как на фото.

1. Деталь с отдельным материалом должна быть отдельной

2. Сетка должна иметь логическую структуру, без разрывов, без перевёрнутых нормалей полигонов. Общее количество полигонов не более 15000

3. Модель в версии 3dsmax 2015

4. Материалы рендера Vray не выше версии 3,6

Предлагайте свои цены и сроки выполнения.

5 лет назад
Brons3D
Павел 
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3 года назад

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Ян
 
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