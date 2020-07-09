Autodesc inventor 3D модель катера

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Закрыт6 заявок523 просмотра

Необходимо создать 3д модель корпуса катера, с  конструкторскими чертежами 

В файеле описание, примерный эскиз, и пример с которого можно взять форму. Габаритные размеры в таблице

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