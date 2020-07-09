Обвести по контурам фигуры и сделать 3д модель голгофы

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  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок588 просмотров

Необходимо обвести по контурам крест, фигуры Богоматери и ученика и  сделать 3д модель трапеции-подножия для резки по дереву. Трапеция глубиной 300 мм в нижней части и 200мм в верней части. 

5 лет назад
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