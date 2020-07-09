Сделать полигональную развертку для объемной фигуры из металла

Добрый день, задание такое:

Дано: бетонный край крыши - полка 10 см высотой. С неё при дожде льётся вода мне на цветочные ящики. Хочу отвести воду, но не банальным сливом, а сделать горгулью из листового металла, которая будет удерживаться когтями за край карниза, со свешенной ниже края распахнутой уродливой пастью. Ну, и крылья раскрыты.

Картинку прикрепил примерную, для понимания, но там горгулья сидит, а в моем варианте хотелось бы, чтобы она свисала с карниза и желательно чтобы она была в лоу-полигоне, чтоб меньше резать и варить (ведь конечное изделие будем делать из металла).

Если отталкиваться от модели с примера, то функциональность водослива получится, повернув её вперёд на 90 градусов, чтоб голова оказалась ниже попы, а голову развернув обратно, чтоб смотрела вперёд.

Если есть какие-то изображения, подходящие под описание, по которым будете делать модель, то присылайте их заранее на согласование.

Исходные файлы нужны PDO и PDF, шикарно было бы если дали файл PDX.

Если все будет хорошо, возможно дальнейшее сотрудничество и периодические заказы. Ждем Ваших предложений.