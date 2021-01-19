Нужен верстальщик сайтов

Нужно создать сайт автодоната с выдачей прав по RCON Сделать его похожим на данный сайт : http://demo.phpmc.ru/ ( К сожалению, создатель уже его не продает, по этому оставляю тз здесь ) Так же, сделать админ панель : http://demo.phpmc.ru/admin/ Более подробно распишу ...