Нужен верстальщик сайтов

$133
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок1231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим человек, который сверстает дизайн под наш сайт и установит его без помощи программистов.

Дизайн:

https://www.figma.com/file/IYaU9cz92z7DIWE5qjqmrd/rektimes?node-id=46%3A1127

Сайт на modeX: 

https://rek-times.ru/

3 года назад
schumilina
Елизавета 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад