Сделать около 20 лендингов

Нужно скопировать существующий сайт, и частично его функционал. Главная страница должна быть на поддомене. И главная страница это лендинг на 5-7 экранов, который будет конвертировать пользователей на регистрацию в личном кабинете. Функционал личного кабинета будет описан лично. При ...