Сделать около 20 лендингов

$20
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать нужно на основе самописного шаблона.  Также нужно настроить форму отправки данных и залить сайт на хостинг. Оплата 10 бун за сайт.

3 года назад
dmitry848
Дмитрий 
29 летГрузия
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
rashel_design
Рашель 
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$20
6 дней
Сотрудничал с Рашель во второй раз, и снова отлично!
Очень интересное задание и своевременная оплата от заказчика. Дмитрий всегда на связи и отвечает на уточняющие вопросы. Буду рада посотрудничать в будущем еще.