Сайт для продажи мебели

Здравстуйте. Нужно сделать верстку и натяжку на Wordpress. Макеты для ознакомления прикрепил. Просьба в предложении указать цену и срок, далее будем обсуждать. От вас ожидаем: 1. Хорошо знаете Wordpress на деле, а не на словах 2. Умеете писать фильтры, сортировки 3. ...