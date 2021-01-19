Создание аналога сайта под ключ

$300
Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки1372 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно скопировать существующий сайт, и частично его функционал. 

Главная страница должна быть на поддомене. И главная страница это лендинг на 5-7 экранов, который будет конвертировать пользователей на регистрацию в личном кабинете. 

Функционал личного кабинета будет описан лично.  

При выполнение задания нужно будет проявить креативность, чтобы сайт выглядел иначе, а не был точной копией.

Требуется также написание уникальных текстов.

Сайт должен быть быстрым, и иметь хорошую защиту, поэтому он будет не на популярной CMS.

Если вы умеете работать с "H-script", то можете делать на нем.

Цена за выполнение заказа может быть повышена, если вы выполните работу раньше срока.

Более подробно объясню в лс.

3 года назад
zzedm
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад