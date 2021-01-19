Создание аналога сайта под ключ

Нужно скопировать существующий сайт, и частично его функционал.

Главная страница должна быть на поддомене. И главная страница это лендинг на 5-7 экранов, который будет конвертировать пользователей на регистрацию в личном кабинете.

Функционал личного кабинета будет описан лично.

При выполнение задания нужно будет проявить креативность, чтобы сайт выглядел иначе, а не был точной копией.

Требуется также написание уникальных текстов.

Сайт должен быть быстрым, и иметь хорошую защиту, поэтому он будет не на популярной CMS.

Если вы умеете работать с "H-script", то можете делать на нем.

Цена за выполнение заказа может быть повышена, если вы выполните работу раньше срока.

Более подробно объясню в лс.