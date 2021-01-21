Доработка CMS Tamaranga – Доска объявлений под ключ

Это очень объёмный проект, нацеленный на дальнейшее сотрудничество/сопровождение для fullstack программистов, которые уже работали с CMS доски объявлений Tamaranga DO2.

Потребуется frontend/backend, дизайн сайта, настройка CMS и внутренняя SEO оптимизация согласно детального ТЗ (вышлю только заинтересованным исполнителям, после чего Вы сделаете оценку по срокам и бюджету).

А именно:

- Доработка имеющихся модулей и плагинов, разработка новых, разработка новой темы (шаблона), а так же работа с кодом (да, обновляемся до последней версии доски объявлений и слетаем с обновлений от команды тамаранги),

- Проработка дизайна (есть логотип, и пожелания по шрифтам и цветам),

- Помощь в настройке самого скрипта в админ панели и переработка элементов админ панели в зависимости от будущих изменений,

- Внутренняя SEO оптимизация.

Почти в каждом модуле нужно что то дорабатывать, начиная от формы регистрации, личного кабинета, модуля геолокации и формы добавления объявлений и магазинов - до новых рекламных возможностей для объявлений и магазинов, при этом обеспечить существующую в CMS безопасность от кибератак и готовность скрипта к высоким нагрузкам. Так же необходимо учитывать что могут возникнуть корректировки и доработки в процессе работы, есть возможность и невозможность реализации и Ваше профессиональное видение.

Большая просьба откликаться только ответственным исполнителям, имеющим адекватные коммуникативные навыки, которые уверенно доведут начатую работу до конца.