Доработка CMS Tamaranga – Доска объявлений под ключ

Доработать сайт на Webflow Существует сайт: https://www.vrmagazine.com.ua/ Для него нужно сделать карточку товара по этому тз: https://drive.google.com/drive/folders/1J3DZAIdcHsUCGEox-YY_iKU334Mn7Ct1?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это очень объёмный проект, нацеленный на дальнейшее сотрудничество/сопровождение для fullstack программистов, которые уже работали с CMS доски объявлений Tamaranga DO2.
Потребуется frontend/backend, дизайн сайта, настройка CMS и внутренняя SEO оптимизация согласно детального ТЗ (вышлю только заинтересованным исполнителям, после чего Вы сделаете оценку по срокам и бюджету).
А именно:
- Доработка имеющихся модулей и плагинов, разработка новых, разработка новой темы (шаблона), а так же работа с кодом (да, обновляемся до последней версии доски объявлений и слетаем с обновлений от команды тамаранги),
- Проработка дизайна (есть логотип, и пожелания по шрифтам и цветам),
- Помощь в настройке самого скрипта в админ панели и переработка элементов админ панели в зависимости от будущих изменений,
- Внутренняя SEO оптимизация.
Почти в каждом модуле нужно что то дорабатывать, начиная от формы регистрации, личного кабинета, модуля геолокации и формы добавления объявлений и магазинов - до новых рекламных возможностей для объявлений и магазинов, при этом обеспечить существующую в CMS безопасность от кибератак и готовность скрипта к высоким нагрузкам. Так же необходимо учитывать что могут возникнуть корректировки и доработки в процессе работы, есть возможность и невозможность реализации и Ваше профессиональное видение.
Большая просьба откликаться только ответственным исполнителям, имеющим адекватные коммуникативные навыки, которые уверенно доведут начатую работу до конца.
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