Разработка доски объявлений

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок1461 просмотр
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Добрый день,Антиспам - авитоТребуется разработка сайта доски объявлений, аналог всем известой доски (без антиспам бота), в остальном практически весь функционал будет схож.Желательно на ruby on rails. Так же рассмотрю покупку готовых досок (обязательно самопис) и оптимизированные под высокую нагрузку.В отклике жду:На разработку -1. Оринтировочная цена2. Ориентировочные сроки3. Можете на ruby писать или нетНа покупку готового сайта -1. Ссылка либо описание2. Цена3. Готовность дорабатывать да/нет

3 года назад
caffrey1
Миша 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад