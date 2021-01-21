Сайт для воздухоплавательного клуба.

Сайты «под ключ»Закрытнет заявок111 просмотров
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Добрый день, Алексей!

Я хочу заказать у вас разработку дизайна лендинга для воздухоплавательного клуба.

По содержанию это должна быть сокращенная/легкая версия нашего основного сайта www.aeronav.ru

Лендинг должен быть адаптивным.

С чего мне стоит начать сотрудничество с вами.

С уважением, Денисенко Юрий

3 года назад
h2o
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад