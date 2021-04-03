Сделать продающий лендинг

Сайты «под ключ»Завершен5 заявок354 просмотра
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Здравствуйте. Нужен продающий лендинг на тему здорового питания. Дизайн дорисовываем. От вас требуется сверстать сайт, используя pixel perfect. Сроки не больше 4-х дней.

3 года назад
akalaeva04
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
caelestiso
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$20
5 дней
Отличный исполнитель. Ответственно взялся за заказ. Качественный и чистый код. Помимо основной задачи согласился на дополнительное сотрудничество. Всегда на связи, приятное сотрудничество.
Прекрасный заказчик. Рекомендую.
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