Нужен веб-сайт на wix под ключ. Есть UX/UI дизайн разработам все по пунктам на Figma. Веб-сайт должен быть адаптивным под все девайсы. Будет предоставлен аккаунт на Wix с тарифом Unlimite. Все файлы, графика и фонты будут предоставленны ...