Здравствуйте! Требуется создать сайт на WP, точную копию malina-strip.ru только с другими цветами. Наполнение контентом не требуется, все сделаем сами! От вас главное, что-бы все исправно работало, загрузка сайта происходила быстро и была в зелёной ...
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нужен лендинг на Тильде, с причесанной мобильней версией, подключить GA, GTM,PIXEL. контент и фото у меня есть.
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