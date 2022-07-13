Моё имя Константин и я представляю компанию joint.kz.У нас есть задача запустить таргет в инсте по узкому гео (48 адресов в Алмате - строительные рынки) по продаже аэрозольной краски мелким и большим оптом.

Более подробно.

1. Нужно сделать кабинет ФБ адс2. Добавить на сайт ФБ пиксель3. Сделать креативы ( 3-4 шутки, только визуал, без видео и тд)

4. Настроить компании и вести трафик на https://joint.kz/category/construction-materials/spray-paints/