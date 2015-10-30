Модуль фильтра категорий и тегов для joomla

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок167 просмотров
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Нужно сделать модуль фильтра категорий и тегов для joomla 3.х

Модуль должен отображать определенное количество списков категорий со

стандартными тегами, где пользователь может выбрать различные варианты

сортировки и при нажатии на кнопку "показать" открывается страница с

соответствующими материалами в виде стандартного блога.

Какие именно категории и/или теги отображать в каждом из списков фильтра

задается в настройках модуля, путем стандартного метода добавления

нужных категорий/тегов в соответствующих полях. Категории тегов и теги

материалам задаются стандартными средствами Joomla.

Пример модуля фильтра:

1) Тип мебели (категория тегов): (теги) – стол, стул, шкаф...

2) Материал (категория тегов): (теги) – дерево, металл, пластик...

3) Цвет (теги) – белый, синий, зеленый...

После выбора пользователем любых вариантов (один/множество тегов) и нажатием

на кнопку "показать", открывается страница с результатами фильтра в виде

стандартного блога материалов Joomla.

Нечто подобное можно посмотреть здесь: http://webinteractions.ru/modul-poiska-po-tegam

Joomla
8 лет назад
alexintras
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад