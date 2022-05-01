Решить проблемы с Joomla

Требуется специалист по Joomla Версия 1.5.22 VirtueMart 1.1.9 .

После обновления PHP на серевре на каждой станице сайта внизу появился старый сео текст который был раньше размещен в разных категориях, а позже скрыт. Теперь он опять появился: Маленькие, детские чемоданы...

Нужно его убрать. Так же когда выходишь из системы, а потом опять заходишь сверху где пользователи отображается что якобы работает 172 пользователя( тоесть старый сеанс входа пользователя не обноляется). Сколько стоит решить эти две проблемы?