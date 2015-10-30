Для программистов javascript. Нужно, чтобы при нажатии на "Вставить ссылку" в href вставлялся какой-нибудь линк (например [url=http://google.ru/]http://google.ru[/url]). Разумеется кросбраузерно. Можно и на jquery, если необходимо. Оплата СБ или вебмани. Нужно сделать сейчас. Ориентир - около 2$
Нужны мелкие правки на сайтах, работающих на dle
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На одном сайте добавить добавить пункт меню и поправить html-верстку в эксплорере, на другом неправильно образуется урл страницы при переходе на нее, в результате чего эта страница не открывается, и пользователь перенаправляется на главную страницу сайта.
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