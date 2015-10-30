Нужны мелкие правки на сайтах, работающих на dle

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки111 просмотров
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На одном сайте добавить добавить пункт меню и поправить html-верстку в эксплорере, на другом неправильно образуется урл страницы при переходе на нее, в результате чего эта страница не открывается, и пользователь перенаправляется на главную страницу сайта.

8 лет назад
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
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