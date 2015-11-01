Нужен программист для разработки блога

Вместо выполненного проекта за указанный срок, отмучался 10 месяцев, в итоге не получив ничего кроме потраченных средств, времени и сил! К сожалению купился на высокий рейтинг и позитивные отзывы. 1) Ответы на сообщения после получения аванса были раз в неделю, в скайпе ответов нет - полная тишина. 2) Люди занимавшиемя проектом путались между собой задавая одни и те же вопросы несколько раз, а отвечая, противоречили друг другу. Иногда в моменты ответа от Алексея, писал человек, который случайно писал текст от женского лица 3) За 10 месяцев работы Алексей болел, переезжал в другой город, имел семейные трудности, устраивался на работу, и тому подобное — я будто вернулся в школьные годы, читая эти оправдания. 4) В ходе работы я получал полнейшее пренебрежение внимательностью. Алексей после выполнения правок, на мой взгляд, ни разу не проверял их. Получались качели в 5-6 подходов, когда после месяца ожидания и вопросов я получал ответ, что мол можно смотреть и проверять я обнаруживал тоже самое, что и было месяц назад. 5) Под конец десятого месяца сотрудничество скатилось к тому, что я уговаривал его работать за свои деньги в надежде получить хотя бы часть. Итогом сотрудничества стало потерянное время, аванс в 500 с лишним долларов и самое главное моя репутация перед партнерами. Инвесторы покинули проект и теперь придется начинать всю работу заново с другими исполнителями. Уважаемые заказчики, не повторите мою ошибку читая положительные отзывы. Читайте отрицательные и делайте выводы, а также пользуйтесь безопасной сделкой, чтобы была возможность хотя бы выйти в ноль.