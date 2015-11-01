Нужен программист для разработки блога

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок1358 просмотров
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Требуется перенести сайт www.techdesigner.ru на новый и быстрый движок с новым дизайном и частично переделанным функционалом. Все пожелания, техническое задание и макеты представлены в техническом задании. Пожелания к движку - что-нибудь быстрое, типа друпала.

Расчет через вебмани, возможна безопасная сделка.

Просьба указать:

1) 2 крупных проекта с социальной активностью разработанных вами (блог, сообщество)

2) Указать срок разработки после изучения тз

3) Указать стоимость разработки

Техническое задание находится здесь:

http://techdesigner.ru/td2015-task.rar

8 лет назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$2400
110 дней
Вместо выполненного проекта за указанный срок, отмучался 10 месяцев, в итоге не получив ничего кроме потраченных средств, времени и сил! К сожалению купился на высокий рейтинг и позитивные отзывы. 1) Ответы на сообщения после получения аванса были раз в неделю, в скайпе ответов нет - полная тишина. 2) Люди занимавшиемя проектом путались между собой задавая одни и те же вопросы несколько раз, а отвечая, противоречили друг другу. Иногда в моменты ответа от Алексея, писал человек, который случайно писал текст от женского лица 3) За 10 месяцев работы Алексей болел, переезжал в другой город, имел семейные трудности, устраивался на работу, и тому подобное — я будто вернулся в школьные годы, читая эти оправдания. 4) В ходе работы я получал полнейшее пренебрежение внимательностью. Алексей после выполнения правок, на мой взгляд, ни разу не проверял их. Получались качели в 5-6 подходов, когда после месяца ожидания и вопросов я получал ответ, что мол можно смотреть и проверять я обнаруживал тоже самое, что и было месяц назад. 5) Под конец десятого месяца сотрудничество скатилось к тому, что я уговаривал его работать за свои деньги в надежде получить хотя бы часть. Итогом сотрудничества стало потерянное время, аванс в 500 с лишним долларов и самое главное моя репутация перед партнерами. Инвесторы покинули проект и теперь придется начинать всю работу заново с другими исполнителями. Уважаемые заказчики, не повторите мою ошибку читая положительные отзывы. Читайте отрицательные и делайте выводы, а также пользуйтесь безопасной сделкой, чтобы была возможность хотя бы выйти в ноль.
Мне очень жаль, что сотрудничество с Алексеем не состоялось в этот раз. Проект действительно, не удалось отработать, как планировалось, в чем состоит моя вина, можно сколько угодно высказывать критику в мой адрес, но ставить под сомнение реальность сложившихся обстоятельств - это, конечно, было неожиданно и обидно услышать от человека, которому, как бы там ни было мы всегда верили и хотели помочь, как талантливому дизайнеру и земляку. Помогали подрядчики, которые работали без выплат (их не было с момента аванса), даже когда не мог сам выйти на связь. Просто, видимо, не удалось нам быть услышанными друг другом. Ну а претензий никаких, всем рекомендую, всем советую и так далее. Пусть у тебя, Алексей, всё сложится хорошо, извини, если что не так. Нужно верить людям, иначе зачем тогда вообще с ними работать.
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