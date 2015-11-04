Обновить сайт на MODX EVO с версии 1.0.5

Добрый день,

есть проект, который работает на старом modx evo 1.0.5.

У данной версии много дыр, и постоянно ругается хостер на зараженные файлы, поэтому решено было обновиться.

Надо обновить проект с сохранением всего функционала до последней или предпоследней версии modx evo.

Тестовый домен, бд и все файлы предоставим. Обновить придется изначально на тестовом домене, далее перезалить на основной, т.к. режим простоя для сайта недопустим.

Выслушаю ваши цены и сроки. За адресом сайта, обращайтесь в личку.