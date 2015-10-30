Установить CMS на действующий сайт-лэндинг

Написал за 4 дня назад. Обсудили проект. Сказал что исходники скинет через сутки. Через 3 дня появляется. Я начинаю работат над проектом. Делаю 90% проекта. Что бы не отвлекали не заходил в веблансер. Проект сделал на 90% и тут негативный отзыв. Мол я пропал. Скайп я давал заказчику. Не понимаю логику заказчика когда когда оговоренные сроки еще не прошли но уже негативный отзыв и отказ сотрудничать.