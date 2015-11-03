Landing page

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$50
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок186 просмотров
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Нужно сверстать простой landing и прикрутить к WP

8 лет назад
milaraiba
Валерий 
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
topref
Олег 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
4 дня
Олег профи в своем деле. Сделал все быстро и качественно. Будем сотрудничать и дальше! Спасибо Олег!
Хороший заказчик. чёткая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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