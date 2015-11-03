Landing page

Требуется перенести сайт [url=http://www.techdesigner.ru]www.techdesigner.ru[/url] на новый и быстрый движок с новым дизайном и частично переделанным функционалом. Все пожелания, техническое задание и макеты представлены в техническом задании. Пожелания к движку - что-нибудь быстрое, типа друпала. Расчет через вебмани, ...
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Нужно сверстать простой landing и прикрутить к WP
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