Landing page

Требуется специалист по Joomla Версия 1.5.22 VirtueMart 1.1.9 . После обновления PHP на серевре на каждой станице сайта внизу появился старый сео текст который был раньше размещен в разных категориях, а позже скрыт. Теперь он опять появился: Маленькие, ...