Нужен специалист opencart-ocStore для мелких правок

$25
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка423 просмотра
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http://Goldwell.pp.ua

ocStore 1.5.5.1.2

1) Для модуля отзывов в магазине нужно подправить стили 

http://i.shotnes.com/u/518/1030/vogcmfcx.ead.png  - не видно имя

2) Заходим в какой-то товар и жмем НАПИСАТЬ http://i.shotnes.com/u/518/1030/te0dfm2a.qts.png и в итоге форма комментариев скрыта,  а должна уже быть открыта, раз нажали НАПИСАТЬ ( http://i.shotnes.com/u/518/1030/ncefj5rw.zqm.png  )

3) Слово МОДЕЛЬ, которое можно увидеть в самом товаре,  поменять на артикул http://i.shotnes.com/u/518/1030/00lywikq.eu3.png

Также и в  админке http://i.shotnes.com/u/518/1030/bnpt1bz5.ckc.png

также ив  списке сравнения

4) Создать страницу-прайс листа типа как тут http://nouvelle.kiev.ua/price.html но с возможностью сортировки по цене, категориям, артиклу и тд.д

5) Вводим на сайте что-то в поиске  и жмем ПОКАЗАТЬ ВСЁ http://i.shotnes.com/u/518/1030/e1n1vgsl.k4z.png

и в итге то, что мы искали, не переносится в поиск  http://i.shotnes.com/u/518/1030/l5p12t10.hij.png

6) В списке сравнения убрать производителя т.к. это не используется на сайте

http://i.shotnes.com/u/518/1030/h5dmpi2f.055.png

8)  На сайте стоит модуль новой почты https://opencartforum.com/files/file/1883-новая-почта-c-калькулятором-отделения/  + Модуль Simple https://opencartforum.com/files/file/324-модуль-simple-упрощенная-регистрация-и-заказ/

Добавьте что-то в корзину и посмотрите как получается http://i.shotnes.com/u/518/1030/zpcurc44.lad.png

Когда выбираем страну, отличающуюся от Украины, нужно что бы области и города менялись соответственно, и поле с отделением новой почты пропадало.

9) Страницу регистрации http://goldwell.pp.ua/simpleregister сделать со стилями, например, как тут http://avastore.oldaine.ru/create-account/

10) В корзине поправить стили http://i.shotnes.com/u/518/1031/nqpbcw3g.b4n.png что бы это как-то более-менее красиво отображалось, вот старый скрин http://i.shotnes.com/u/518/1030/zpcurc44.lad.png , на подобии надо

11) когда находимся в корзине, то вот http://i.shotnes.com/u/518/1031/ibu1vhvm.t4v.png

OpenCart
8 лет назад
id26327371
Александр 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
DarkAvenger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Доволен сотрудничеством! Алексей также спустя примерно неделю от завершения проекта доделывал мелкие правки которые тем или иным способом касались проекта!
Отличный заказчик, понимающий человек, с оплатой все прошло оперативно и в сроки.
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