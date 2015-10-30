Создать тест на Drupal

Необходимо собрать тест на Drupal на определение психотипа человека. Тест представляет собой: 18 вопросов. В каждом вопросе будет предложено выбрать 1 или максимум 2 (или ничего) варианта ответа.

Вариант ответа представляет собой слово, при наведении на которое показывается его описание (tooltip).

Вариантов ответов 90 (18 вопросов * 5 вариантов) и они разбиты на 9 категорий (типов). В каждой категории 10 ответов, т.е.

Тип 1

- Ответ 1

- Ответ 2

- ...

- Ответ 10

Тип 2

- Ответ 1

- Ответ 2

- ...

- Ответ 10

...

Тип 9

Вопросы в тесте должны быть в случайном порядке. Варианты ответов в вопросе - тоже. При этом варианты ответов не должны повторятся (т.е. если они уже были предложены в первом вопросе, то попадание их в следующие вопросы исключаем). Каждый вопрос должен содержать варианты ответов из разных типов, т.е. не может быть 5 варинтов ответов из Типа 1 в одном вопросе.

В результате прохождения теста мы должны получить получить список вида:

тип 1: N

тип 2: N

...

тип 9: N

где N - это количество ответов связанных с этим типом. Т.е. нам нужно понять из какого типа было больше всего ответов.

Если у человека было больше всего ответов из типа 1, значит его психотип такой-то.

Предложить решение реализации данного теста. Исполнитель будет выбираться исходя из предложенного решения.

В идеале обойтись контрибным функционалом и запаковать в фичи, но не обязательно. Если кастомное решение, то нужно обосновать.

При необходимости могу пояснить по скайпу или телефону.