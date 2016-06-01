Добрый день! Необходимо довести до ума отчетную форму и вывод результатов, то есть настроить отчетную форму, свод информации и вывод информации в виде таблицы, графиков и выгрузку в Excell по установленной форме. Мы использовали модуль webforms, ...
Связать форму wordpress Contact Form 7 с Bitrix24
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Здравствуйте!
Необходимо чтобы данные из формы обратной связи на сайте wordpress (плагин формы contact form 7 http://contactform7.com/) падали сразу в Bitrix24 в новые Лиды.
Делается это через Rest.api Битрикса. http://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/chaos/crm-...
Подробный мануал раскрывающий суть (видео) http://webdesign-master.ru/blog/tools/21.html
ТЗ:
Есть сайт на wordpress с плагином формы ос - Contact Form 7
Необходимо существующую контактную форму интегрировать с Битриксом 24.
Объяснить как все работает. С вас готовый набор файлов для заливки на сервер, с учетом особенностей CMS Wordpress и возможности будущих обновлений компонентов (чтобы ничего потом не упало.)
Ваши комментарии и предложения?
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