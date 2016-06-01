Связать форму wordpress Contact Form 7 с Bitrix24

Здравствуйте!

Необходимо чтобы данные из формы обратной связи на сайте wordpress (плагин формы contact form 7 http://contactform7.com/) падали сразу в Bitrix24 в новые Лиды.

Делается это через Rest.api Битрикса. http://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/chaos/crm-...

Подробный мануал раскрывающий суть (видео) http://webdesign-master.ru/blog/tools/21.html

ТЗ:

Есть сайт на wordpress с плагином формы ос - Contact Form 7

Необходимо существующую контактную форму интегрировать с Битриксом 24.

Объяснить как все работает. С вас готовый набор файлов для заливки на сервер, с учетом особенностей CMS Wordpress и возможности будущих обновлений компонентов (чтобы ничего потом не упало.)

Ваши комментарии и предложения?