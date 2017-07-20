С помощью модуля https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/ нужно перенести товары и категории интернет-магазина http://www.umotul.ru/ в опенкарт, файл импорта приложил. У товаров есть опции ( разный объём) нужно доработать файл импорта, добавив строки из этого прайс-листа https://yadi.sk/i/RVI4BVwV3RQeUa В ...
- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Для сайта delikatesclub62.ru/ необходимо написать несколько скриптов и прикрутить его к сайту, моб и десктоп версии: 1. Он должен запускаться при клике на кнопку купить и при клике на корзину и передавать данные (стоимость, ...Закрыт8 лет назад
- $100
На сайте http://japan62.ru/ есть скрипты, которые добавляли в базу новые товары и обновляли остатки и цены. Один из скриптов приложил. Они не обновляют данные. Ранее обновления проходили успешно. Скрипты находиться здесь http://prntscr.com/gvxw4h Также ...Закрыт8 лет назад
1. Прототип https://app.moqups.com/alakris/VbJrjHaqzC/view/page/a46125b11?ui=02. Нарисовать страницу благодарности, можно использовать первый экран лендинга.3. Нарисовать мобильную версию + мобильные попап окна4. Нарисовать попап окна (захват емейла, захват телефона)5. Нарисовать карточку товара с возможностью добавить количество.6. Нарисовать попап окно с ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
1.Сверстать две страницы в архиве 2.реализовать блок с выбором в виде выпадающих списков. 3. Реализовать вывод меню свопом вправо и при нажатии на кнопку http://prntscr.com/g74y16 4. Реализовать пункты меню написать нам и позвонить ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Для сайта japan62.ru/ нужно отрисовать 2 страницы мобильной версии сайта и меню. Ширина 320 px Прототип первой и меню Вторая страницаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт www.japan62.ru/ Нужно переверстать мобильную версию сайта по прототипу https://app.moqups.com/infostar/j1tDnl95t4/view/page/aed193febHTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте http://japan62.ru/ нужно дописать в шаблоне (компоненте) вывод текста в категориях. Штатными средствами добавить текст не удаётся. Техподдержка битрикса пишет, что: Обычно задача решается внесением текста в поле описания для раздела, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
1. Необходимо адаптивно и кроссбраузерно сверстать лендинг. 2.Макеты десктопной и мобильной версии https://invis.io/J9C7JLISC 3.Также нужно сверстать мобильную версию и страницу благодарности. 4.Прикрутить скрипт (сам скрипт дам, который ежедневно меняет дату акции на ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо на сайте http://oboisalon.ru/ провести работы, список ниже.верстка изначальная http://test.oboisalon.ru/ на рабочем сайте многих элементов верстки нестало (после переноса, или кривых рук)По доработкам вот список: 1. Поправить верстку пагинации на страницах Лепнина и Фрески 2. Установить фильтр, прислать мне список ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать калькулятор крепежа как на RusBolt.ru и bolt.ruтакже необходимо его интегрировать в опенкартВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
ТЗ https://www.evernote.com/shard/s710/sh/bfa872d4-c948-4c63-a335-cf9b8698f25f/ca023f62df29120309dc5e5b3e706fbeЗакрыт8 лет назад
- $1700
Техническое задание здесь https://alakris.bitrix24.ru/~tEVy5 Дизайн https://invis.io/Q59UXE5KS Можно применять технологии : Xamarin, Cordova , React Native. Сервер разрабатывать не нужно, будет использоваться сервер сайта, только нужно будет добавить несколько таблиц.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $830
Необходимо разработать Back end кроссплатформенного мобильного приложенияТЗ во вложении и оно обсуждается, как и бюджет.Дизайн на стадии утверждения https://projects.invisionapp.com/share/Q59UXE5KSМобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $110
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения по прототипу invis.io/GQ8W6EM27 Прототип выполнен в Scetch, исходники экранов вышлю выбранному исполнителю, также логотип Тз во вложении. Источники, сайт : bars-premium.ru/ Корпоративные ...Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт8 лет назад
написать бота, который будет обучаться и в последующем вести онлайн переписку в соцсетях и в онлайн консультанте. Интегрировать с основными соцсетями вк,ок, фб,инста. Интересует, бюджет , сроки, примеры работ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
1. Нужно сменить и настроить тему, русифициорованную для сайта http://teamate.ru/ максимально сохранив дизайн , использовать желательно эти темы http://themes.muffingroup.com/be/splash/#layouts или эти http://the7.dream-demo.com/demo/ 2. Добавить возможность купить в 1 клик. 3. Для ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо провести работы на сайте aquazon.ru/ Сайт снят с обновлений год назад, продливать не собираемся. Ядро сайта менять можно, при необходимости. Есть возможность упражняться на тестовом сайте, если надо доступ предоставлю. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Подробное тз здесь https://www.evernote.com/shard/s710/sh/1b60c649-0226-4208-aa46-e6dfb3dd4765/a3c2463e707398fbbf66e776fd371a41HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо разработать техническое задание на дизайн и программирование мобильного приложения фитнес центра https://invis.io/GQ8W6EM27 На 2 платформах IOS ANDROIDМобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад