wlad232

Владислав wlad232

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergeysachko
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов(-1)
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн страниц мобильной версии сайта
Очень хороший заказчик! Постоянно на связи , оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Всё чётко быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Настроить импорт из xml на битрикс
Отличный профессиональный заказчик. Задача ставится грамотно и точно, никаких проблем с коммуникацией и оплатой.
Выполнил заказ во время, всем рекомендую
Ответный отзыв
Daria739
Дарья 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн главной страницы интернет магазина
Очень довольна сотрудничеством с Владиславом - понятные комментарии по работе, обратная связь, своевременная оплата. Продолжаем сотрудничество.
Дарья отлично справилась с работой, сделала даже больше чем от неё требовалось, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная Верстка и интеграция Главной страницы на вордпресс
WordPress
Спасибо Владиславу за работу. Все прошло хорошо. Своевременная оплата. Рекомендую!
Выполнил все в срок. Профессионал в своем деле. Всегда был на связи. Рекомендую
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