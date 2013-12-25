Сверстать сайт по шаблону

Нужно сверстать одностраничный сайт по примеру другого сайта. Сайт очень легкий. буквально текст и фото и все выровнять по средине.

Еще нужна помощь в регистрации домена и размещении на хостинге.

Пишите цены и сроки. Новичков приветствую так как робота очень легкая.