Сверстать лендинг

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Закрыт9 заявок243 просмотра

Есть лэндинг в .psd (дизайн во вложении). Нужно сверстать с поддержкой cms joomla/wp. Цена и условия работы? Наподобии как atkservice.ru

JoomlaWordPress
11 лет назад
enerbe
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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