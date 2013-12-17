Натянуть верстку

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок320 просмотров

Добрый день

Иметься готовая верстка

Нужно натянуть на цмс

На какую предлагаете

Предпочтительнее вп, джумла или друпал

Сроки неделя

Бюджет 300$

Без предоплаты

Делаете у себя на хостинге

DrupalJoomla
11 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
11 лет назад
$300
7 дней
Все прекрасно хороший исполнитель
Приятный в общении человек. Четко сформулированное тз. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
11 лет назад

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