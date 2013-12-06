Добрый день! Необходимо внести изменения в код готового макета, чтобы нормально отображалось во всех браузерах, а тем более в ИЕ8 и на мобильных устройствах. То что есть сейчас - можно посмотреть ...
Сверстать одностраничник
Необходимо сверстать одностраничник по макету.
Обязательное условие в том, что он должен отлично работать и отображаться во всех браузерах. И даже в ИЕ8.
По поводу слайдера, кнопок заказа: скрипт для слайдера я покажу какой нравится, с ним не должно быть проблем.
По кнопке Заказать должно быть выскакивающее окно, в котором пользователя просят ввести имя и телефон и всё это отправляется на ящик администратора и еще 1 резервный ящик.
Счётчик тоже должен работать во всех браузерах и даже ИЕ8. Если будут проблемы с поиском, я тоже покажу где взять.
Не работаю через предоплату, так как 70% профессионалов на этом сервисе не с ровными руками.
Если Вы действительно разбираетесь в своём деле - то или покажите мне достаточное количество своих работ, которые Вы верстали, или не просите предоплату, сделайте работу на своём сервере, я её проверю и оплачу!
Оплата WebMoney или Приват24.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть макет главной страницы, отрисованный "дизайнером-полиграфистом" в InDesign (попытки перевести в PSD не увенчались успехом). Необходимо на основе данного макета сверстать валидную страницу в HTML+CSS. Срок 1-2 дня. Все обсуждаемо.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть лэндинг в .psd (дизайн во вложении). Нужно сверстать с поддержкой cms joomla/wp. Цена и условия работы? Наподобии как atkservice.ruHTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать сайт и совместить с opencart/ocstore. Дизайн http://yadi.sk/d/jVwObdkQDtkzEЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать одностраничный сайт по примеру другого сайта. Сайт очень легкий. буквально текст и фото и все выровнять по средине. Еще нужна помощь в регистрации домена и размещении на хостинге. Пишите цены и ...Завершен11 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Нужно сверстать быстро страницу по готовому дизайну в psd. Если быть точнее до утра :) Пишите свой скайп обсудим Просьба откликаться тех кто ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо встроить в шаблон простенький информер погода + курсы валют. Сделать нужно через div. Блок нарисован слева от поиска по сайту. Интересует чисто верстка, программную часть сам делаю. Набросок примерный: http://yadi.sk/d/VhfynW5CDtey9 ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Здравствуйте коллеги. Нужно выполнить вёрстку одностраничника. Вёрстка сама по себе несложная. Что и как делать, рекомендации: - Большое изображение, как бекграунд боди. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется реализовать верстку сайта.HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте есть три сайта, необходима адаптивная верстка, как пример, что бы сайт http://gamesamox.ru/ отображался корректно на популярных моделях телефонов посмотреть можно будет тут ( http://www.opera.com/ru/developer/mobile-emulator ) PSD макеты предоставлю, оплата ...Завершен11 лет назад