Необходимо сверстать одностраничник по макету.

Обязательное условие в том, что он должен отлично работать и отображаться во всех браузерах. И даже в ИЕ8.

По поводу слайдера, кнопок заказа: скрипт для слайдера я покажу какой нравится, с ним не должно быть проблем.

По кнопке Заказать должно быть выскакивающее окно, в котором пользователя просят ввести имя и телефон и всё это отправляется на ящик администратора и еще 1 резервный ящик.

Счётчик тоже должен работать во всех браузерах и даже ИЕ8. Если будут проблемы с поиском, я тоже покажу где взять.

Не работаю через предоплату, так как 70% профессионалов на этом сервисе не с ровными руками.

Если Вы действительно разбираетесь в своём деле - то или покажите мне достаточное количество своих работ, которые Вы верстали, или не просите предоплату, сделайте работу на своём сервере, я её проверю и оплачу!

Оплата WebMoney или Приват24.