Верстка блока w3c

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  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка186 просмотров

Здравствуйте

Надо срочно сверстать блок выбора направления clip2net.com/s/6kIc4G

Обязательно кроссбраузерно и w3c и сегодня

11 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо за качественную работу!
Спасибо за интересную задачку, Юрий ! Обращайтесь.

Заявки фрилансеров

Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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