Здравствуйте Надо срочно сверстать блок выбора направления clip2net.com/s/6kIc4G Обязательно кроссбраузерно и w3c и сегодня
Исправление элементов сайта на drupal.
Если обобщить, надо исправить вид кнопок, в некоторых случаях их размещение на сайте и общий фон сайта. ТЗ во вложении.
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