Верстка шаблонов Landing Page

Приветствую!

Ищу только опытного и грамотного верстальщика с хорошим ОПЫТОМ работы, подтвержденным наличием портфолио, на постоянную удаленную работу.

Я представляю DIGITAL агенство "GS incorporated" , мы постоянно работаем с интернет проектами разного рода и нам нужен опытный верстальщик для сайтов и лэндингов.

На данный момент вывешена тестовая работа, налетай!

Прошу НЕ обращаться если Вы не грамотный и имеете небольшой опыт, не любите свою работу и относитесь к ней поскорее бы закончить, так же если Вы фанат фильма Сумерки!