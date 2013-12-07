Необходим дизайн и верстка для сайта визитки, скрипт для отправки майла с сайта, переключателб языка. Пример сайта находится в приложении, Также с вашей стороны возможны коррекции и предложения
Нужно сверстать страницу по psd
Всем привет.
Надо сверстать до 16:00 по мск страницу по псд
В лучших предложениях слайдер. Активное изображение цветное и круг на нем наложен с информацией.
По краям неактивные, соотв если кликнуть по правому он красиво перемещается на место центра, а та уходит в край.
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