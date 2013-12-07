Нужно сверстать страницу по psd

Всем привет.

Надо сверстать до 16:00 по мск страницу по псд

В лучших предложениях слайдер. Активное изображение цветное и круг на нем наложен с информацией.

По краям неактивные, соотв если кликнуть по правому он красиво перемещается на место центра, а та уходит в край.