Здравствуйте. Срочно нужна помощь по части jquery Есть готовая верстка http://sdelaem.in.ua/p/exchange/ нужно сделать, чтобы при наведении на пункты меню слева подсвечивался центральный блок синим (сейчас он активный, стоит ...
Сверстать страницу заказа
Нужно сверстать страницу заказа, точнее переверстать существующую, растянув ее на весь экран (для мобил) и мелкие доработки (картинку с ценой повесить сверху)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Ув. Колеги. Ищу хорошого исполнителя и "напарника" Есть нарисованный дизайн (PSD) под DLE 10.1 Задача: 1 Сверстать дизайн и натянуть на DLE. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист, который владеет кроссбраузерной и адаптивной версткой. По мере работы нужны будут консультации. Работа поэтапная, оплата также будет производится за каждую сверстанную страницу. Все подробности будем обсуждать с выбранным кандидатом.HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим в студию на удаленную работу опытный верстальщик с опытом работы с WordPress. На основе psd-макета нужно сделать адекватную верстку темы в соответствие со стандартами HTML 5 и CSS 3 без лишних блоков и соблюдением ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $175
Если обобщить, надо исправить вид кнопок, в некоторых случаях их размещение на сайте и общий фон сайта. ТЗ во вложении.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $33
https://disk.yandex.ru/public/?hash=U2S0czjYTZTyShPvGrZ37Bh3LWH9NfjZWrcLHR3AvxI%3D Нужно сверстать этот макет оперативно. Сделать эффект падающего снега - легкую анимацию. кто сможет быстро?HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Надо срочно сверстать блок выбора направления clip2net.com/s/6kIc4G Обязательно кроссбраузерно и w3c и сегодняЗавершен11 лет назад
- $300
Добрый день Иметься готовая верстка Нужно натянуть на цмс На какую предлагаете Предпочтительнее вп, джумла или друпал Сроки неделя Бюджет 300$ Без предоплаты Делаете у себя ...Завершен11 лет назад
- $50
Что нужно? только верстка (не верстку сделает програм.) Срок 1 день Макет https://monosnap.com/image/5SPg6xGb0Jrx10kE4uZ7dqdOj/ 1. Плавная прокрутка по ...Закрыт11 лет назад
Необходимо сверстать одностраничник по макету. Обязательное условие в том, что он должен отлично работать и отображаться во всех браузерах. И даже в ИЕ8. По поводу слайдера, кнопок заказа: скрипт для слайдера ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт11 лет назад