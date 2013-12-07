Верстка под Magento

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки164 просмотра

Доброго дня, господа! Имеем макет в psd http://www.ex.ua/248772795989 , необходимо натянуть на сайт с движком Magento

и допилить движок согласно тз в приложении.

От Вас стоимость и сроки!

Просьба адекватно оценивать свои силы.

Magento
11 лет назад
den_unit_one
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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