Верстка сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка102 просмотра

Необходимо сделать верстку 4 страниц сайта (главная, рубрики, пост, обратная связь) по дизайн-проекту

11 лет назад
fizzza
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$60
3 дня
Александр хорошо справился с поставленной задачей, буду и дальше с ним сотрудничать
Спасибо за работу! Все было объяснено доходчиво и понятно, без эмоций. Оплату получил мгновенно!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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