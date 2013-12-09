Нарисовать и сверстать шаблон для сайта

Сайт http://my3space.ru/

Пожелания:

1. На выходе от вас готовый кроссбраузерный html (желательно 2 страницы, с текстами и формами, и с таблицей преимуществ).

2. Тематика сайта Хостинг, желательно чтоб было заметно.

3. Желательно сделать до нового года.

4. Указывайте, ПОЖАЛУЙСТА, цену.

5. Сделать красивее, чем есть сейчас (думаю, будет не сложно). На ваш вкус (честно).

6. Оплата ТОЛЬКО по завершению работы (демонстрации готовой демки или скриншотов из обозревателя).