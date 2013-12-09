Здравствуте, Eсть небольшая работа по доработке сайта.Сайт www.americanbaby2be.com, сделан на Joomla.При просмотре сайта на моб. устройствах, не работает слайдер и справа проходит белая полоса.Как мне объяснили, мой преведущий спец. не ...
Нарисовать и сверстать шаблон для сайта
Сайт http://my3space.ru/
Пожелания:
1. На выходе от вас готовый кроссбраузерный html (желательно 2 страницы, с текстами и формами, и с таблицей преимуществ).
2. Тематика сайта Хостинг, желательно чтоб было заметно.
3. Желательно сделать до нового года.
4. Указывайте, ПОЖАЛУЙСТА, цену.
5. Сделать красивее, чем есть сейчас (думаю, будет не сложно). На ваш вкус (честно).
6. Оплата ТОЛЬКО по завершению работы (демонстрации готовой демки или скриншотов из обозревателя).
Заявки фрилансеров
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