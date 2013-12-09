Нарисовать и сверстать шаблон для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки129 просмотров

Сайт http://my3space.ru/

Пожелания:

1. На выходе от вас готовый кроссбраузерный html (желательно 2 страницы, с текстами и формами, и с таблицей преимуществ).

2. Тематика сайта Хостинг, желательно чтоб было заметно.

3. Желательно сделать до нового года.

4. Указывайте, ПОЖАЛУЙСТА, цену.

5. Сделать красивее, чем есть сейчас (думаю, будет не сложно). На ваш вкус (честно).

6. Оплата ТОЛЬКО по завершению работы (демонстрации готовой демки или скриншотов из обозревателя).

HTML
11 лет назад
Pti_the_Leader
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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