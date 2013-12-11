Сверстать одностраничник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок215 просмотров

Необходимо сверстать одностраничник

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$60
2 дня
Грамотный специалист. Все выполнил в срок. сотрудничеством доволен. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Отличный заказчик. Хорошая постановка задачи. Всем рекомендую!

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eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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