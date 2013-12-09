Сайт http://my3space.ru/ Пожелания: 1. На выходе от вас готовый кроссбраузерный html (желательно 2 страницы, с текстами и формами, и с таблицей преимуществ). 2. Тематика сайта Хостинг, желательно чтоб было заметно. ...
Верстка сайта спортпита
Нужна верстка сайта спортпита
Срок 2 дня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуте, Eсть небольшая работа по доработке сайта.Сайт www.americanbaby2be.com, сделан на Joomla.При просмотре сайта на моб. устройствах, не работает слайдер и справа проходит белая полоса.Как мне объяснили, мой преведущий спец. не ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $240
Здравствуйте! Нужна верстка по макету. Все должно быть согласно требований. Важно внимание к деталям и профессиональный подход к выполнению работы. Все детали согласую с исполнителемHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доверстать (добавить) две страницы joomla до утра 11 часов.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
yadi.sk/d/O6vrEzCnDuRvJ вот макет, надо сделать работу за 7 дней. посмотрите раздел видео, там нужен непростой плагин-слайдер с тремя фотками для выбора... пишите свой прайс. работаю только по ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо сделать рабочую копию сайта namedu.me Необходимо отсортировать все скрипты, картинки, стили по отдельным папкам (image,js,css), в корне оставить только html страницы Оплата на QIWI кошелекHTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется опытный верстальщик на проектные работы.Умение разрабатывать кросбарузерную и адаптивную верстку соответствующую w3c стандартам. Использование HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery. Желательно проживающий в Украине!HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад