Нужно сверстать 1 главную страницу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки169 просмотров

Файл приложил, верстка должна быть кросбраузная и сходится с макетом.

11 лет назад
Marina_V
Марина 
58 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$40
2 дня
Алексей выполнил задание просто замечательно, быстро и качественно, верстка отображается корректно во всех браузерах.
Идеальный заказчик!

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад