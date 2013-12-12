Нужно сверстать 1 главную страницу

Сайт http://my3space.ru/ Пожелания: 1. На выходе от вас готовый кроссбраузерный html (желательно 2 страницы, с текстами и формами, и с таблицей преимуществ). 2. Тематика сайта Хостинг, желательно чтоб было заметно. ...