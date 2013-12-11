Сверстать одну страницу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки218 просмотров

Добрый день.

Необходимо сверстать одну страницу для сайта. Сайт уже работает, необходимо внести изменения в верстку. Исходник в PSD со слоями предоставляется.

Верстка должна нормально смотреться во всех современных браузерах (поддержка старых версий ИЕ не требуется, если для старых браузеров будет окошко с фразой "обновите браузер", то вообще хорошо)

Бюджет мероприятия - 50 USD

Срок - чем быстрее, тем лучше.

Оплата - wmz.

Предоплаты НЕ будет.

11 лет назад
gwillpr
Роман 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
2 дня
Все сделано быстро и качественно. В процессе работы учтены все пожелания и были устранены все недочеты предыдущих верстальщиков. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую.
Приятно работать с таким заказчиком - четко поставленная задача, своевременная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад