Необходим дизайн и верстка размещения нескольких ссылок в шапке сайта.
Сверстать одну страницу
Добрый день.
Необходимо сверстать одну страницу для сайта. Сайт уже работает, необходимо внести изменения в верстку. Исходник в PSD со слоями предоставляется.
Верстка должна нормально смотреться во всех современных браузерах (поддержка старых версий ИЕ не требуется, если для старых браузеров будет окошко с фразой "обновите браузер", то вообще хорошо)
Бюджет мероприятия - 50 USD
Срок - чем быстрее, тем лучше.
Оплата - wmz.
Предоплаты НЕ будет.
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