Добрый день.

Необходимо сверстать одну страницу для сайта. Сайт уже работает, необходимо внести изменения в верстку. Исходник в PSD со слоями предоставляется.

Верстка должна нормально смотреться во всех современных браузерах (поддержка старых версий ИЕ не требуется, если для старых браузеров будет окошко с фразой "обновите браузер", то вообще хорошо)

Бюджет мероприятия - 50 USD

Срок - чем быстрее, тем лучше.

Оплата - wmz.

Предоплаты НЕ будет.