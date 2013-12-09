Работы по сайту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок190 просмотров

Добрый день! Наша компания производит монтаж систем видеонаблюдения, наш сайт prosto-video.ru претерпел уже не одного фрилансера, но установить постоянные отношения ни с одним не удалось, все куда то пропадают, уезжают, не отвечают... Нужен человек, способный делать не очень сложные работы по сайту от 10 до 30 $, из России с возможностью отвечать на мои тел. звонки по делу, конечно же, т.к. в скайпе и аське когда нужно не найдешь веб-программиста... В качестве первой задачи - заголовок сайта... нужно сделать чтобы он скролился до панели с разделами а дальше панель фиксилась. При этом есть вторая панель на некоторых страницах, например услуги и цены, ее тоже надо как-то обыграть. Сайт на ВП. Связь по мобильному обязательна, не важно с какого города России Вы, я сам буду звонить.

11 лет назад
gaidukov
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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