Добрый день! Наша компания производит монтаж систем видеонаблюдения, наш сайт prosto-video.ru претерпел уже не одного фрилансера, но установить постоянные отношения ни с одним не удалось, все куда то пропадают, уезжают, не отвечают... Нужен человек, способный делать не очень сложные работы по сайту от 10 до 30 $, из России с возможностью отвечать на мои тел. звонки по делу, конечно же, т.к. в скайпе и аське когда нужно не найдешь веб-программиста... В качестве первой задачи - заголовок сайта... нужно сделать чтобы он скролился до панели с разделами а дальше панель фиксилась. При этом есть вторая панель на некоторых страницах, например услуги и цены, ее тоже надо как-то обыграть. Сайт на ВП. Связь по мобильному обязательна, не важно с какого города России Вы, я сам буду звонить.