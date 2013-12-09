Надо поправить средний блок line-age.org
Требуется верстальщик
Здравствуйте.
Требуется верстальщик, который периодически будет верстать дизайн из PSD в html+css+js эффекты.
Мне хочется увидеть ваши расценки за вёрстку страниц и примеры вашей вёрстки.
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