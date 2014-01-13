Наделать много 2-х страничных HTML. Самых простых.

Нужно сделать 50 двухстраничников на голом HTML. Без стилей, без оформления, без верстки.

Нужно забить в них текст по шаблону (текст состоит из пары предложений), который я дам, но каждый раз изменять так, чтобы все двухстраничники были разные. Вторая страница - это станица контактов, на которой будет размещен телефон и e-mail от балды.