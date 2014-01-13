Наделать много 2-х страничных HTML. Самых простых.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок170 просмотров

Нужно сделать 50 двухстраничников на голом HTML. Без стилей, без оформления, без верстки.

Нужно забить в них текст по шаблону (текст состоит из пары предложений), который я дам, но каждый раз изменять так, чтобы все двухстраничники были разные. Вторая страница - это станица контактов, на которой будет размещен телефон и e-mail от балды.

HTML
11 лет назад
Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Сделано.
Своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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