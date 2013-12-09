Верстка сайта на modx

Есть готовая верстка, её нужно натянуть на modx. Все чанки и снипеты сделаны, только привязать оформление.

Всего натянуть 10 страниц.

Если не знаете modx лучше не беспокоить.

Указывать примерные сроки и стоимость

Общаюсь только по скайпу.