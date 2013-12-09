Есть отрисованный дизайн для СMS Melbis-Shop. Нужно его "натянуть" на магазин. Также нуждаемся в 2х модулях для магазина: 1. Модуль доставки в карточке товара 2. Слайдер, которым можно управлять из ...
Шаблон Joomla
Сверстать сайт по образцу http://saints.game321.com/information/notices/3986.shtml на Joomla 2.5
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