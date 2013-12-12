html вёрстка с adobe ilustrator (ai), валидно, аккуратно, быстро. Страниц 5. Не обязательно но было бы хорошо если бы вы хорошо владели php+mysql, могли бы установить вёрстку на опенкарт и перепрограммировать несколько ...
Требуется сверстать 2 страницы сайта
Здравствуйте!
Требуется сверстать 2 страницы сайта и всплывающее окно.
Окно появляется когда нажимаем на кнопку "Обратная связь" в шапке сайта.
Пример скрипта для вызова окна покажу выбранному исполнителю.
Оплата строго по факту выполнения работы.
Бюджет 1 500 рублей.
Срок 1 - 2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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