Требуется сверстать 2 страницы сайта

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок263 просмотра

Здравствуйте!

Требуется сверстать 2 страницы сайта и всплывающее окно.

Окно появляется когда нажимаем на кнопку "Обратная связь" в шапке сайта.

Пример скрипта для вызова окна покажу выбранному исполнителю.

Оплата строго по факту выполнения работы.

Бюджет 1 500 рублей.

Срок 1 - 2 дня.

11 лет назад
korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Qurbanov
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
37 отзывов
11 лет назад
$45
2 дня
Работа выполнена в срок и в полном объеме. Правки внесены очень быстро. Вообщем очень доволен сотрудничеством с Романом. Будем сотрудничать!!!!
Сотрудничеством с Денисом доволен на 100%. Предоставлено подробное ТЗ, постоянно на связи. Быстрая реакция на возникнувшие вопросы. Оплата полная и своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Qurbanov
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
37 отзывов
11 лет назад

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