Сверстать сайт из корела

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки134 просмотра

Нужно сверстать сайт в кореле, подключить скрипты( скрипт анимации подскажем). По возможности реализовать отправку на почту

https://pp.vk.me/c320731/v320731898/5a53/Bj0f6wCAmPY.jpg

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11 лет назад
igorrebega
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

grishinmihail
Михаил 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все отлично
Удобно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

grishinmihail
Михаил 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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