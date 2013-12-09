Верстка Битрикс (Bitrix).

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки140 просмотров

Требуется прикрутить готовую верстку к сайту.

По функционалу – только новый более продвинутый поиск. Но можно и без него.

Основное – это карточка и корзина, быстрый просмотр и всплывающие окна при покупки.

11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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