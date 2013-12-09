Поставить Joomla шаблон на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок164 просмотра

ПРиветствую всех!

1 - Требуется поставить шаблон http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2013/infinite/#page на хостинг + натануть на Joomla. Шаблон будет покупаться.

2 - Внести изменения (прописать свои пункты меню, удалить лишние, сделать чтобы меню постоянно висело вверху экрана при пролистывании страницы, поменять картинки и текст а также сделать страницу портфолио плиткой с фильтром категорий справа https://db.tt/gIBWfMaL при пролистывании страницы фильтр категорий должен постоянно висеть вверху чтобы можно было в любое время на него нажать)

Для начала это все нужно сделать на тестовом сайте а потом прикрепить уже необходимый домен. Все детали нужно обсудить с исполнителем. Сколько приблизительно могла бы стоить вышеописанная работа?

В скайп и аську не писать!

Joomla
11 лет назад
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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