Поставить Joomla шаблон на хостинг

ПРиветствую всех!

1 - Требуется поставить шаблон http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2013/infinite/#page на хостинг + натануть на Joomla. Шаблон будет покупаться.

2 - Внести изменения (прописать свои пункты меню, удалить лишние, сделать чтобы меню постоянно висело вверху экрана при пролистывании страницы, поменять картинки и текст а также сделать страницу портфолио плиткой с фильтром категорий справа https://db.tt/gIBWfMaL при пролистывании страницы фильтр категорий должен постоянно висеть вверху чтобы можно было в любое время на него нажать)

Для начала это все нужно сделать на тестовом сайте а потом прикрепить уже необходимый домен. Все детали нужно обсудить с исполнителем. Сколько приблизительно могла бы стоить вышеописанная работа?

В скайп и аську не писать!